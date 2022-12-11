ПРОСТАВКИ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
КЛИРЕНСА
высокого качества по приемлемым ценам
Алюминий – лучший материал для безопасного, надежного и недорого увеличения клиренса для вашего авто. Долговечный материал, который служит десятилетия.
Алюминий – невероятно плотный и прочный металл. Ваш кузов будет в полной безопасности. Деформации кузова и опоры амортизационной стойки полностью исключены.
Алюминий сохраняет свои свойства при любых погодных условиях. Может использоваться при температуре от -195 до +450 С. Отличный вариант для любого региона РФ.
Алюминиевые проставки изготавливаются методом литья. Изделие получается прочным, надежным и полностью цельным. Никакие отдельные части не отвалятся.
Алюминий не подвержен воздействию коррозии, даже при использовании авто в агрессивных внешних условиях. Отличный вариант для установки в скрытых узлах авто.
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