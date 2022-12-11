ПРОСТАВКИ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
КЛИРЕНСА

Мы предлагаем широкий выбор алюминиевых проставок
высокого качества по приемлемым ценам
В КАТАЛОГ

Высокое качество

Проставки из алюминия выского качества

Доставка по всей России

Осуществляем доставку в кратчайшие сроки

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Проставки на передние стойки Sequoia XK30-40

2600  руб.3200  руб.
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Проставки на передние стойки Tundra XK30-40

2600  руб.3200  руб.
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Проставки на передние стойки Cami J100

2600  руб.3000  руб.
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Проставки на передние стойки Rush J200

2600  руб.3000  руб.
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Проставки на верхние шаровые опоры Hilux Pick Up N120-130

2200  руб.

Алюминий безопасный
надежный материал

Алюминий – лучший материал для безопасного, надежного и недорого увеличения клиренса для вашего авто. Долговечный материал, который служит десятилетия.

Каждые проставки
проходят проверку качества

Алюминий – невероятно плотный и прочный металл. Ваш кузов будет в полной безопасности. Деформации кузова и опоры амортизационной стойки полностью исключены.

Можно использовать
при любой температуре

Алюминий сохраняет свои свойства при любых погодных условиях. Может использоваться при температуре от -195 до +450 С. Отличный вариант для любого региона РФ.

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Проставки изготавливаются
надежным методом литья

Алюминиевые проставки изготавливаются методом литья. Изделие получается прочным, надежным и полностью цельным. Никакие отдельные части не отвалятся.

Благодаря своему составу
не подвержен коррозии

Алюминий не подвержен воздействию коррозии, даже при использовании авто в агрессивных внешних условиях. Отличный вариант для установки в скрытых узлах авто.

Оптимальная цена
быстрая доставка

Предлагаем лучшие условия для покупки алюминиевых проставок любого вида. Отличные цены, быстрая доставка до указанного места и гарантия от производителя.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК

В данном разделе можно ознакомиться с нашими работами по установке проставок, как выглядят автомобили после установки проставок.

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Проставки клиренса (1428)

1428 продуктов

На шаровые опоры (35)

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Проставки амортизаторов (58)

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Удлиненные шпильки (9)

9 продуктов